Windows 11: torna disponibile l’app per controllare la compatibilità

Nonostante I requisiti precisi di Windows 11 siano stati ormai dichiarati da tempo, e il colosso stia lavorando per permettere a sempre più macchine di reggere il nuovo sistema operativo, la compagnia fornisce un’applicazione scaricabile gratuitamente, che individua se il proprio computer è pronto all’aggiornamento. Questa è finalmente tornata disponibile, e permette a tutti gli utenti (insider e non) di eseguire il check con facilità, ricevendo segnalazioni di eventuali problemi, potete accedervi scorrendo in fondo alla pagina ufficiale della compagnia.

Tempo a dietro la possibilità in questione era stata revocata per via di alcune imprecisioni dell’applicazione, che forniva dati non attendibili in alcuni casi. C’è da specificare che nonostante il tutto sia stato apparentemente sistemato a dovere, alcuni messaggi di errore continuano a spuntare anche per i computer compatibili, ed è quindi bene per il momento continuare a prendere quanto rilevato dal software con la dovuta cautela.

L’applicazione è particolarmente utile non solo per quel che riguarda le componenti, ma anche per quanto concerne le impostazioni che richiedono l’abilitazione del modulo TPM 2.0 o il Boot Sicuro, con il tutto che risulta molto più facile da impostare grazie alle procedure guidate di Microsoft a cui il software rimanda.

I problemi legati alla compatibilità di Windows 11 continuano ormai da mesi, e speriamo ovviamente che in vista del debutto del nuovo OS, fissato per il 5 ottobre 2021, il colosso di Redmond abbia modo di fornire agli utenti un risultato ottimale, non solo per quel che riguarda le specifiche tecniche. Moltissimi insider hanno già modo da tempo di sfruttare le potenzialità del sistema operativo, e come confermato dai molti aggiornamenti di cui Microsoft ha parlato negli ultimi mesi, sembra che in seguito al debutto le novità non mancheranno, anche se alcune feature arriveranno solo in futuro.