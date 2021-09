Una Tesla Model Y è stata modificata per usare il metanolo come carburante

Un team di ricercatori della Germania ha presentato una Tesla Model Y davvero speciale: è alimentata a metanolo sintetico, ottenuto dalla CO2 prodotta dall’industria del metallo. La tesi dei ricercatori e del Ministero della Ricerca della Germania è che non sarà possibile azzerare le emissioni di CO2 in tutte le industrie, ma che grazie all’innovazione sarà comunque possibile ottimizzare le emissioni riciclando la CO2 prodotta per produrre combustibili.

Questa Model Y viene definita Hyper Hybrid perché unisce un powertrain elettrico ad un motore alimentato a metanolo sintetico ottenuto dalla CO2 prodotta dall’industria metallurgica

I ricercatori definiscono la loro tecnologia HyperHybrid: la Model Y continua ad avere un powertrain elettrico, coadiuvato da un motore alimentato a metanolo. È un progetto estremamente interessante, ma non tutti si sono dimostrati entusiasti della scelta di usare una Tesla per questa iniziativa. Il sito specializzato Teslarati, ad esempio, sottolinea che il veicolo in questione, di per sé, sia già ad emissioni zero.

Wie das heute vorgestellte Methanol-Auto funktioniert & welche Chancen die Technologie für eine klimaneutrale Zukunft bietet, erklärt Robert Schlögl @mpicec_press im Video 📽️ pic.twitter.com/DeXcqhqpLm — BMBF (@BMBF_Bund) September 22, 2021

Il processo di riciclo della CO2 per produrre il metanolo sintetico avviene con un sistema alimentato ad idrogeno, in modo da ridurre ulteriormente l’impatto ambientale del processo. La tecnologia in questione è fornita dal progetto Chemport, promosso dalle compagnie GasUnie New Energy e Nouryon.

L’urgenza della questione climatica ci impone di arrivare ad una rapida comprensione delle opportunità offerte dalle rinnovabili. Le fonti di energia che si basano sul carbonio, come il metanolo, sono uno strumento fondamentale per vincere questa sfida. Questo concept di una ibrida presenta i vantaggi dell’unione tra l’efficienza di un powertrain elettrico e un combustibile facilmente accessibile e ad alta densità energetica come il metanolo sintetico. Il progetto di ricerca non finisce qui: continueremo a lavorare per ottimizzare la nostra concept car HyperHybrid

hanno spiegato i ricercatori coinvolti nel progetto.