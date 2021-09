The Witcher 2: il trailer riassume e introduce, inoltre due clip inedite

La seconda, attesa stagione di The Witcher arriverà, come sappiamo, il 17 dicembre su Netflix: nel frattempo, a conclusione dell’evento celebrativo e di presentazione denominato TUDUM, l’emittente ha rilasciato diversi contenuti riguardo alla popolare saga.

In primis un trailer esteso che riassume alcuni punti cardine della prima stagione, introducendo temi e personaggi della seconda, con footage inedito.

Inoltre, abbiamo due clip, di cui una anche doppiata in italiano: la prima vede Ciri e Geralt alle prese con una casa infestata da una bruxa, mentre nella seconda il nostro eroe scambia quattro chiacchiere col mostruoso (ma amichevole) Nivellen.

Vi ricordiamo che è da poco uscito il film animato prequel, Nightmare of the Wolf, mentre oltre alla serie principale in live action ne arriverà una seconda, ambientata ancor prima: Blood Origin. Nella seconda stagione ritroveremo, naturalmente, Cavill, così come Joey Batey (Jaskier) e Freya Allan (Ciri) insieme a nuovi personaggi, come il Lambert interpretato da Paul Bullion.

