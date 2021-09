The Sandman: il primo sguardo alla serie TV Netflix

Neil Gaiman in persona ha presentato durante Tudum il primo sguardo a The Sandman, la serie TV di Netflix che porta per la prima volta sullo schermo la sua opera a fumetti. Il First Look dedicato al telefilm ha mostrato su tutti il personaggio protagonista interpretato da Tom Sturridge.

Ecco il primo sguardo a The Sandman.

Il cast della serie è formato da: Tom Sturridge (Dream of the Endless), Gwendoline Christie (Lucifer), Sanjeev Bhaskar (Cain), Amid Chaudry (Abel), Charles Dance (Roderick Burgess), Vivienne Acheampong (Lucienne), Boyd Holbrook (The Corinthian).

E poi ancora ci saranno: Jenna Coleman (Johanna Constantine), David Thewlis (John Dee), Stephen Fry (Gilbert), Patton Oswalt (voce di Matthew the Raven), Joely Richardson (Ethel Cripps), Kirby Howell-Baptiste (Death), Mason Alexander Park (Desire), Donna Preston (Despair), Niamh Walsh (Ethel Cripps da giovane), Kyo Ra (Rose Walker), Razane Jammal (Lyta Hall), Sandra James Young (Unity Kincaid).

Di seguito trovate la sinossi della serie, dalle vive parole del suo autore: