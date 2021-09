Microsoft Edge si aggiorna con novità per acquistare online e viaggiare

Microsoft Edge continua ad aggiornarsi con moltissime funzionalità piuttosto interessanti, e non mancano le occasioni in cui Microsoft si trova a parlare dei miglioramenti che ha apportato al browser, con anche novità inaspettate che possono renderlo molto più interessante. Questa volta, si parla di un aggiornamento che farà particolarmente felici coloro che comprano online. Nello specifico, abbiamo a che fare con la possibilità di confrontare i prezzi fra i vari servizi e anche i pareri presenti in rete, e Microsoft ha lavorato con particolare attenzione a questa novità.

Il nuovo aggiornamento ha infatti inserito nel palinsesto di funzionalità del browser un pulsante accessibile direttamente dalla barra degli indirizzi. Grazie a questo, è possibile far condurre a Edge una breve ricerca che appare in una finestra pop-up, la quale visualizza i voti dei clienti e le recensioni degli esperti di un dato prodotto, evitando quindi del lavoro per l’utente che si trova a informarsi prima di completare il suo acquisto.

Fra le altre novità troviamo una feature attivabile quando si completa il proprio carrello e si procede all’acquisto. Premendo sul nuovo pulsante nella barra delle applicazioni Edge si occuperà di trovare codici sconto per permettere all’utente di risparmiare, e fornirà inoltre la possibilità di completare in automatico tutte le informazioni di pagamento.

Per quel che riguarda i viaggi, c’è la possibilità di ricevere suggerimenti da Edge basati sulla destinazione, come posti da visitare e ristoranti in cui mangiare. Sfruttando Bing, come confermato ufficialmente, si potrà visualizzare in automatico un pannello che si occupa di comparare i prezzi di tutte le varie compagnie che hanno aderito all’iniziativa di Microsoft. Per ultimo troviamo l’opportunità di ricevere dei promemoria in base alle proprie abitudini di viaggio, al fine di rendere più facile la compilazione in ogni occasione.