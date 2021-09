Amazon investe 20 milioni di euro per combattere il cambiamento climatico in Italia

Amazon mette sul piatto 20 milioni di euro per combattere il cambiamento climatico in Italia. Sono 14 le città italiane che beneficeranno dell’iniziativa realizzata in collaborazione con la Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale e Fondazione AlberItalia.

Il primo investimento, spiega Amazon, è destinato al progetto Parco Italia, un programma di forestazione urbana. L’obiettivo è di piantare 22 milioni di alberi in 14 aree metropolitane d’Italia. Amazon finanzierà il progetto con 2 milioni di euro. Le parti coinvolte spiegano che aumentare le aree verdi nelle grandi città sarà fondamentale per mitigare il cambiamento climatico, migliorando allo stesso tempo la biodiversità e la qualità dell’aria.

A Milano Amazon sostiene anche l’iniziativa Forestami, che ha l’obiettivo di piantare 3 milioni di alberi nel capoluogo lombardo entro la fine del 2030.

Oggi è importante vedere che un’azienda come Amazon abbia deciso di unire le forze con le università e le associazioni italiane per lanciare un progetto di grande rilevanza per il nostro Paese. Significa che stiamo andando tutti nella stessa direzione, lavorando insieme per combattere il cambiamento climatico con un impegno comune per la transizione ecologica

ha detto Roberto Cingolani, Ministro della Transizione Ecologica

Le città coinvolte dall’iniziativa Parco Italia sono: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino e Venezia. È solo l’inizio: Parco Italia vuole portare iniziative analoghe in ogni città italiana sopra ai 15.000 abitanti entro il 2040.