Nintendo Direct: Bayonetta 3, Splatoon 3, Kirby e la terra perduta e tutte le novità

Un anno ricco di novità attende gli utenti di Nintendo Switch! Nell’ultimo Nintendo Direct, Nintendo ha mostrato un’ampia gamma di giochi in arrivo quest’anno e nel 2022, inclusi alcuni titoli disponibili già al termine della presentazione e tre pesi massimi pubblicati internamente e molto attesi: i terzi episodi di Bayonetta e Splatoon e un nuovo Kirby, con un’azione mai così votata all’open world.

Durante l’evento sono stati presentati, inoltre, il cast del film d’animazione di Super Mario realizzato da Illumination (ne abbiamo parlato qui) e un nuovo pacchetto aggiuntivo relativo all’iscrizione a Nintendo Switch Online. Con questo upgrade, in arrivo a fine ottobre, sarà possibile giocare a un catalogo di classici per Nintendo 64 e SEGA Mega Drive. Oltre a offrire tutti i vantaggi delle iscrizioni attuali, come il gioco online, l’accesso a un catalogo in costante espansione di classici per NES e Super NES, e altro, permetterà, per la primissima volta, di giocare online a titoli come Mario Kart 64 insieme a un massimo di tre altri utenti (sono richiesti accessori aggiuntivi, venduti separatamente). E, a proposito di accessori, sono in arrivo nuovi controller dedicati, in stile Nintendo 64 e Megadrive.

Questi, invece, i giochi presentati, con il focus sui più importanti:

Kirby e la terra perduta

La prossima avventura di Kirby su Nintendo Switch sarà in 3D! In questo nuovo platform sarà possibile esplorare liberamente aree tridimensionali usando le classiche abilità di Kirby. Cosa aspetterà il nostro eroe in questa terra misteriosa, piena di resti di una civiltà del passato? Kirby e la terra perduta arriverà su Nintendo Switch nella primavera 2022.

Bayonetta 3

Un trailer dedicato al nuovo capitolo di questa serie tutta all’insegna dell’azione ha mostrato per la prima volta il gioco in azione, svelando, oltre a un nuovo look per Bayonetta, meccaniche di gioco inedite, come la possibilità di prendere il controllo dei demoni. Bayonetta 3 arriverà su Nintendo Switch nel 2022. Maggiori informazioni sul gioco verranno comunicate in futuro.

Splatoon 3

In questo nuovo capitolo, le mischie mollusche a base di inchiostro che hanno reso celebre la serie si trasferiranno in una nuova ambientazione. Oltre a livelli classici e inediti, i giocatori potranno scoprire armi mai viste prima e una modalità storia in cui i mammiferi potrebbero fare il loro ritorno… Ma cosa significherà? Maggiori dettagli su Splatoon 3, in arrivo nel 2022, saranno svelati in futuro.

MONSTER HUNTER RISE: SUNBREAK

Capcom sta lavorando a una massiccia espansione a pagamento per MONSTER HUNTER RISE, che, oltre a un nuovo rango missione, includerà anche storie, ambientazioni, mostri e azioni di caccia mai visti prima. L’uscita di MONSTER HUNTER RISE: SUNBREAK è prevista per l’estate 2022. Maggiori informazioni su questa massiccia espansione saranno comunicate in futuro.

Questi gli altri titoli presentati, alcuni dei quali per la prima volta:

Voice of Cards: The Isle Dragon Roars

Chocobo GP

TRIANGLE STRATEGY

Actraiser Renaissance

Dying Light 2 Stay Human – Cloud Version

DELTARUNE Chapter 2

Mario Party Superstars

Disco Elysium – The Final Cut

STAR WARS: Knights of the Old Republic

Castlevania Advance Collection

Disney Magical World 2: Enchanted Edition

Shadowrun Trilogy

Shin Megami Tensei V

Rune Factory 5

Arcade Archives PAC-MAN / Arcade Archives XEVIOUS

E ancora, info sui prossimi aggiornamenti di Mario Golf: Super Rush, Super Smash Bros. Ultimate, Hyrule Warriors: L’era della calamità e Animal Crossing: New Horizons.

