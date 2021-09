Microsoft Surface Duo si aggiornerà presto con Android 11

Come confermato da parte di Microsoft, in seguito all’annuncio del Surface Duo 2, il primo modello si aggiornerà presto con il sistema operativo Android 11.

Non è passato molto da quando Microsoft ha annunciato al mondo il suo Surface Duo 2, dispositivo pieghevole pronto a migliorare le potenzialità del primo modello grazie ai diversi miglioramenti apportati al sistema. Vi abbiamo parlato in maniera approfondita del nuovo device all’interno dell’articolo che potete consultare accedendo al seguente link. Mentre non è ancora chiaro se questo arriverà anche nel nostro paese, Microsoft ha annunciato una novità piuttosto interessante per quel che riguarda il primo modello.

Questo è stato lanciato originariamente con Android 10, nonostante la versione successiva fosse uscita da pochissimo, e fino a oggi non si parlato di update legati al sistema operativo. Tuttavia, forse proprio perché è tornato ad approfondire la sua serie con un nuovo dispositivo, il colosso di Redmond ha confermato che entro la fine del 2021 il primo modello si aggiornerà con Android 11, risultando quindi decisamente più al passo con i tempi.

Non abbiamo purtroppo una data ancora precisa per quel che riguarda l’update, ma considerando che il tutto è pensato per arrivare nel giro di pochi mesi, riceveremo probabilmente presto ulteriori informazioni in merito alla questione. Ovviamente, la compagnia non ha lasciato a sé stesso il suo primo device pieghevole, visto che ci sono stati diversi update legati a fix dei bug e alla sicurezza, e considerando che Microsoft aveva promesso per 3 anni aggiornamenti anche legati al sistema operativo, era questione di tempo prima che si iniziasse a parlare di Android 11.

C’è da dire che il nuovo modello uscirà presto, e si troverà in una situazione simile a quella del precedente per quanto riguarda gli aggiornamenti di Android, visto che la versione 12 verrà presto rilasciata. Staremo a vedere se in futuro, magari in tempi minori, Microsoft si adopererà per portare le novità di Android 12 sul dispositivo in questione.