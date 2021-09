Microsoft Surface Duo 2: svelati tutti i dettagli, in dubbio l’arrivo in Italia

Microsoft Surface Duo 2 è stato presentato ufficialmente da Microsoft, ma non sappiamo ancora se il device arriverà in futuro anche nel nostro paese.

Dopo un primo Microsoft Surface Duo non particolarmente riuscito per via di diversi dettagli, finalmente il colosso di Redmond ha deciso di riprovarci, e ha annunciato ufficialmente il nuovissimo Surface Duo 2, un device Android di fascia alta con tecnologia pieghevole. Troviamo in questo caso diverse soluzioni ai primi “problemi” visti con il debutto di questa serie, e non mancano molteplici interessanti novità come il supporto al 5G e degli schermi pieni di potenzialità.

La compagnia ha mostrato un dispositivo con 2 pannelli OLED da 5,8 pollici e risoluzione di 1344 x 1892 per entrambi, 90 Hz di refresh rate, e una cerniera centrale a collegare il tutto. Il SoC utilizzato, specifichiamo che abbiamo a che fare con un sistema mobile che girerà su Android 11, è il Qualcomm Snapdragon 888, e non mancherà anche la possibilità di usare la ricarica wireless e l’NFC. Si è parlato di una batteria sufficientemente grande, ma non abbiamo ancora dettagli più precisi in merito, la porta di ricarica è una USB C.

Troviamo un particolare focus per le fotocamere, con un sistema formato da 3 sensori, di cui 2 da 12 MP (telephoto + grandangolare) e un ultra grandangolare da 16 MP. Il device è pensato per la produttività, ma c’è da dire che la conferenza ha anche approfondito il mondo dei videogiochi, svelando alcuni titoli ottimizzati come Asphalt Legends 9, Modern Combat 5 e Dungeon Hunter 5, nonché la piena compatibilità al cloud gaming con Xbox Game Pass e la sua immensa libreria.

Come riportano le pagine di The Verge, il Surface Duo 2 dovrebbe essere rilasciato già nella giornata del 5 ottobre 2021, la stessa in cui Windows 11 verrà reso disponibile, con un prezzo di lancio di 1499,99$. Purtroppo, per il momento non abbiamo informazioni relative al possibile debutto in Italia, che speriamo arrivino nel corso dei prossimi mesi.