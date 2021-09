Intel Core i9 12900K: un leak svela le performance multi core?

Mentre Intel non ha ancora fornito al mondo di dettagli in merito alla generazione Alder Lake, ovvero la 12esima per quanto riguarda le nuove serie, dei rumor potrebbero aver anticipato interessanti dettagli in merito alla questione. Per quel che concerne il colosso delle CPU, come avviene anche negli altri ambiti tech, non è raro che dei benchmark di prova finiscano prima del dovuto nelle mani di alcuni utenti, i quali svelano al mondo i risultati anticipando le novità. Ovviamente, il tutto va preso con le pinze fino a quando la compagnia non avrà fatto chiarezza una volta per tutte sulla questione.

Abbiamo oggi a che fare con un leak relativo all’Intel Core i9 12900K, fornito da Hw_Reveal grazie a uno screenshot di Cinebench R23. Come potete vedere nel post qui di seguito, il gioiellino di Intel, sempre che di questo si tratti davvero, è riuscito a raggiungere un punteggio di oltre 30.000 punti, ottimo di conseguenza.

C’è da specificare che tendenzialmente della RAM DDR5 potrebbe essere stata utilizzata, e che anche nel caso in cui il tutto risultasse veritiero non avremmo comunque a che fare con dati precisi, visto che non sappiamo dettagli in merito alla presunta piattaforma di testing dell’Intel Core i9 12900K.

È bene sottolineare anche che il risultato raggiunto evidenzia nello specifico dati relative alle sole performance in multi core, e che di conseguenza non abbiamo per il momento a disposizione dettagli relativi ai dati dei core singoli che il processore dovrebbe offrire. Sembra che avremo modo di scoprirne di più fra non molto tempo, visto che l’evento del 27 ottobre di Intel dovrebbe svelarci tutti i dettagli in merito ai prossimi device della compagnia. Restiamo per il momento in attesa di novità da parte dell’azienda che chiariscano l’entità dei numeri leakati, comunque all’apparenza più che ottimi.