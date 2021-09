Doctor Who: Russell T Davies tornerà a essere lo showrunner della serie dal 2023

Per sostituire Chris Chibnall come showrunner di Doctor Who, BBC è tornata alle origini e all'uomo che ne ha creato il successo moderno: Russell T Davies.

Come sappiamo, la prossima stagione di Doctor Who sarà l’ultima con protagonista Jodie Whittaker, nonché l’ultima con Chris Chibnall al timone: non sono stati rivelati possibili dettagli sul futuro della serie, ancora – e non lo saranno per molto tempo – ma arriva ora una notizia che non può che far piacere ai fan: Russell T Davies raccoglierà nuovamente il testimone e lavorerà sul Dottore a partire dallo speciale per il 60° anniversario.

Con questa mossa, BBC e la co-produttrice Bad Wolf vanno sul sicuro, con una mossa certamente meno audace della precedente: chissà se anche la prossima incarnazione del Dottore vedrà un ritorno alle origini. Staremo a vedere: fino alle celebrazioni e al nuovo interprete, previsti per il 2023, Davies afferma sarà “solo uno spettatore”.

Sono più che entusiasta per il mio ritorno al mio show preferito. Ma stiamo viaggiando troppo avanti nel tempo: c’è un’intera serie con il brillante Dottore di Jodie Whittaker che mi devo godere, con il mio amico ed eroe Chris Chibnall alla guida. Per ora sono solo uno spettatore.

Davies ha di fatto reinventato il Dottore, nel 2005, dopo molti anni di inattività del personaggio, portandolo a nuova popolarità per quattro stagioni e poi muovendosi su altri show di successo, lavorando a serie come Torchwood e Queer as Folk.

Leggi anche: