Cowboy Bepop: il poster della serie live action di Netflix

Netflix ha promesso, domani, all’interno dell’evento TUDUM, di mostrare il primo footage di Cowboy Bebop in versione live action: nel frattempo ecco arrivare il primo poster dedicato, con i tre protagonisti di spalle: Spike, Faye e Jet.

Watch this space tomorrow for more Cowboy Bebop #TUDUM starts at 9am PT! https://t.co/CzoFIy8yMm pic.twitter.com/tshmccF64u

— Netflix (@netflix) September 24, 2021