WhatsApp Pay punta sul cash back, basterà per rendere il servizio appetibile?

Da ormai oltre un anno WhatsApp si sta proponendo come metodo di pagamento in alcuni dei mercati dove va più forte (e dove WhatsApp Business fa già numeri considerevoli). Facebook punta a potenziare WhatsApp Pay con un programma di cash back. Gli utenti riceveranno un piccolo riaccredito per ogni acquisto effettuato usando l’app.

Per il momento il programma è ancora in sviluppo e dovrebbe essere annunciato a breve, la beta almeno inizialmente sarà disponibile esclusivamente in India, il più importante mercato di WhatsApp. WhatsApp Pay è già disponibile anche in Brasile e l’obiettivo è di portarlo anche in altre regioni. WhatsApp è una delle app di messaggistica più usate al mondo, ma per anni non ha mai prodotto grossi utili. Banalmente perché non ha la pubblicità, né abbonamenti. Inoltre raccoglie una porzione di dati infinitesimale rispetto a quanto fanno gli altri prodotti di Facebook.

WhatsApp Pay e WhatsApp Business potrebbero cambiare la situazione, rendendo l’app tanto redditizia quanto Facebook e Instagram, se non di più.

Il cash back di WhatsApp Pay viene caricato nel credito dell’utente dopo appena 48 ore dalla spesa. Al momento, in assenza di un annuncio ufficiale, ci sono ancora molte incognite, ad esempio non sappiamo se si tratti di un bonus una tantum, magari destinato ai nuovi iscritti, o se al contrario gli utenti riceveranno un rimborso per tutti i loro acquisti.