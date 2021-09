Venom: La Furia di Carnage – Lo spettacolare poster IMAX mostra lo scontro tra il simbionte e Carnage

Il 14 ottobre arriverà nelle sale cinematografiche Venom: La Furia di Carnage, il lungometraggio Sony Pictures che riporterà sul grande schermo il Venom di Tom Hardy, questa volta però contro il Carnage di Woody Harrelson, e da poco IMAX ha pubblicato uno spettacolare poster che mostra i due personaggi uno contro l’altro.

Ecco il poster IMAX di Venom: La Furia di Carnage mostrato su Twitter attraverso un filmato.

What happens when #Venom and #Carnage collide? Experience Carnage to the max on October 1 when @VenomMovie hits IMAX theatres. Until then, feast your eyes on the exclusive IMAX artwork. Don’t wait. Get your tickets now: https://t.co/4IhSyfJZ9K pic.twitter.com/gCTVESOXEP

— IMAX (@IMAX) September 21, 2021