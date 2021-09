Twitter: arrivano i pagamenti in Bitcoin, ma non ancora in Italia

Twitter ha finalmente reso la feature delle mance disponibile per tutti gli utenti iOS, introducendo anche i pagamenti in Bitcoin, purtroppo non ancora in Italia.

È passato solamente qualche mese da quando Twitter ha avviato la possibilità di inviare valute agli utenti attraverso i pulsanti dedicati, i quali permettono di lasciare delle mance ai profili che più si apprezzano. Il tutto era disponibile solamente per pochi utenti, e come confermato la novità è finalmente stata aggiunta per tutti gli utenti con un sistema iOS. Non manca anche un’ulteriore integrazione a dir poco fondamentale, visto che il servizio ha ufficialmente avviato il suo supporto per le criptovalute, partendo con i Bitcoin.

Vi lasciamo qui di seguito la dichiarazione della piattaforma in merito alla questione:

Le persone lasciano già i link ai pagamenti nella propria biografia e nei Tweet. I tips (le mance) rendono il processo molto più semplice, e hanno un proprio posto sul profilo.

Ecco invece tutte le piattaforme che come confermato potranno essere utilizzate al fine di inviare valute attraverso Twitter:

Bandcamp

Cash App

Chipper

Patreon

Razorpay

Wealthsimple Cash

Venmo

GoFundMe

PicPay

Per avviare il processo è sufficiente solamente premere sul bottone dedicato e recarsi su una delle suddette piattaforme al fine di completare la transazione. Le persone possono regalare Bitcoin utilizzando Stike, piattaforma che permette di inviare e ricevere la valuta con pagamenti istantanei digitali, ma il tutto non è ancora disponibile in Italia. I creatori di contenuti verranno avvisati con una notifica, e potranno ringraziare prontamente i loro sostenitori.

La novità, seppur sia stata resa disponibile su iOS, potrebbe richiedere qualche giorno prima di arrivare su tutti gli smartphone. Staremo a vedere in che modo Twitter deciderà di migliorare la funzionalità in futuro, aggiungendo ad esempio ulteriori servizi per migliorare le possibilità di pagamento sfruttabili dai creatori di contenuti. Non ci sono per il momento novità per quel che concerne un possibile debutto su iOS.