The Book of Boba Fett: Ludwig Göransson lavorerà alla colonna sonora

Ludwig Göransson realizzerà anche la colonna sonora di The Book of Boba Fett, dopo aver già lavorato su The Mandalorian.

Per The Book of Boba Fett verrà realizzato un ulteriore passaggio in continuità con The Mandalorian: stiamo parlando della presenza del compositore Ludwig Göransson, già vincitore di due Emmy proprio per aver lavorato alla serie TV di Disney+.

La notizia dell’assegnazione della colonna sonora di The Book of Boba Fett a Ludwig Göransson è stata rivelata da Film Music Reporter, che fa intendere così che il rapporto di collaborazione tra Göransson e la Lucasfilm sarà ancora lungo e produttivo. Il sito ha rivelato anche che le sessioni di registrazione sarebbero già iniziate da diverse settimane.

Precedentemente altri dettagli riguardo alla serie TV erano stati dati dal protagonista Temuera Morrison. Ecco le sue parole:

Si tratta di una storia che si trova nella stessa timeline di The Mandalorian, ci saranno due protagonisti, con Ming-Na Wen che interpreterà la maestra assassina Fennec Shand. Jon Favreau ha creato parecchie cose, ha trovato una formula magica, la sua esperienza con la Marvel ci sta servendo molto. Ed in più avremo nel progetto dei grandi registi come Robert Rodriguez, lo stesso Favreau, Bryce Dallas Howard, Dave Filoni. Vi troverete davanti ad un nuovo mondo.

La serie uscirà su Disney+ a dicembre.

Potrebbe interessarti anche questa news dedicata a The Book of Boba Fett: