Facebook cambia CTO: Mike Schroepfer verrà sostituito da Andrew Bosworth

Facebook cambia CTO, il veterano Mike Schroepfer verrà sostituito da Andrew Bosworth. È un evento rarissimo per un'azienda che non ha quasi mai cambiato i vertici.

Facebook cambia il suo CTO Mike Schroepfer, al suo posto subentra Andrew Bosworth, veterano di Facebook e amico personale di Mark Zuckerberg. È una notizia insolita per Facebook, che nel corso degli anni ha cambiato molto raramente i suoi vertici. Zuckerberg ha sempre cercato di curare un cerchio ristretto di luogotenenti fedeli e non ama particolarmente i cambiamenti. Vi basti considerare che il suo braccio destro, Sheryl Sandberg, è COO di Facebook dal 2008 ad oggi, senza interruzioni.

Schroepfer ha lavorato per Facebook per oltre 13 anni, dopo aver manifestato l’interesse per avere più tempo da passare con la sua famiglia e dedicarsi ad altri progetti, l’azienda ha scelto di accontentarlo creando un incarico ad hoc per lui: avrà la qualifica di Senior Fellow e si occuperà di cercare nuovi talenti per potenziare il team di ingegneri e programmatori di Facebook.

Non è stata una decisione semplice, amo Facebook e sono molto entusiasta del futuro che stiamo costruendo assieme

ha detto Schroepfer, con un post sulla sua pagina ufficiale su Facebook. Mark Zuckerberg ha ringraziato l’ex CTO per il suo lavoro, aggiungendo che Schroepfer ha avuto «un ruolo decisivo in praticamente ogni singola cosa che abbiamo fatto nel corso degli anni».

Andrew Bosworth, che nell’azienda viene chiamato da tutti Boz, è a capo della divisione RealityLab e continuerà ad occuparsi dello sviluppo dei prodotti hardware di Facebook, inclusi i prossimi occhiali per la realtà aumentata. In qualità di CTO, dovrà anche supervisionare la divisione intelligenza artificiale e garantire la salute dell’intero ecosistema di prodotti informatici ed ingegneristici di Facebook.