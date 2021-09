Discord testa il Watch Together che sfrutta YouTube

In seguito alla rimozione dei due bot per la musica per via di Google, Discord sta lavorando per creare un’integrazione diretta sulla piattaforma di YouTube.

Poco tempo a dietro, Google ha deciso di fermare del tutto alcuni popolari bot di Discord, e anche se gli sviluppatori che avevano dato vita a questi si aspettavano la cosa, c’è da specificare che la piattaforma è rimasta attualmente con una mancanza piuttosto importante. Forse per questo, o semplicemente al fine di migliorare le proprie potenzialità, Discord sta attualmente lavorando a un sistema di integrazione diretto con YouTube, il quale ha cominciato ad apparire su alcuni server come un fulmine a ciel sereno.

Stando alle prime dichiarazioni, riportate sulle pagine di The Verge, si tratta per il momento di una semplice fase di test, a cui lo sviluppatore avrà forse modo di lavorare ulteriormente al fine di migliorare le potenzialità del tutto. Parliamo di una funzionalità che prende il nome di Watch Together, e permette agli utenti di godere in contemporanea dei contenuti. C’è da dire che la feature era già apparsa circa un anno fa prima di sparire, e di conseguenza la situazione legata ai bot potrebbe aver affrettato l’arrivo della novità.

Grazie a Watch Together si ha modo di creare un’esperienza simile a quando si condivide lo schermo con altri utenti, anche se questa è pensata in particolar modo per YouTube. Si possono creare delle playlist, e addirittura dar vita a dei pulsanti interattivi che permettono agli altri utenti sul canale di interagire con i filmati, abbassando ad esempio il volume. Pur trattandosi di una funzionalità pensata per i video, sempre che Google non abbia nulla da ridire sul tutto, questa dovrebbe permettere anche l’ascolto della musica, effettuando quindi un lavoro simile a quello di cui si occupavano i due noti bot.

È stato confermato che nel corso dei video è possibile vedere delle pubblicità, il che dovrebbe quindi sottolineare come la funzionalità in questione sia in linea con le politiche di Google, e non rischi di essere rimossa da un momento all’altro come avvenuto con i due amati bot Groovy e Rythm.