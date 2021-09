Britney contro Spears: il trailer del documentario Netflix

S’intitola Britney contro Spears il documentario Netflix che arriverà sulla piattaforma streaming il 28 settembre, e che racconta della controversa situazione che riguarda la popolare cantante e la sua custodia affidata al padre: da poco è stato diffuso il trailer dedicato.

Ecco il trailer di Britney contro Spears.

A dirigere il documentario è Erin Lee Carr, che attraverso interviste e filmati di repertorio ripercorre la questione che ha portato alla custodia della cantante affidata al padre Jamie Spears. La popstar qualche mese fa ha parlato in tribunale della sua intenzione di rigettare la tutela, ed ha dichiarato:

Sono sotto choc e sono traumatizzata. Rivoglio la mia vita. Sono stata costretta ad andare in tour nel 2018, minacciata dal mio manager, è stata una cosa spaventosa. […] C’è stato un periodo in cui sono stati gentili con me, dicendomi che se volevo potevo evitare di fare il tour, ero molto nervosa, non potevo continuare ad andare avanti in quel modo.

Voglio cambiare, e voglio sentirmi libera, voglio mettere fine a questa tutela. […] Vivo da 13 anni in questa condizione, e voglio porvi fine.