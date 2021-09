Apple premia i suoi dipendenti con un bonus di 1.000$

In un periodo di grandi difficoltà per il settore retail, Apple ha deciso di garantire ai dipendenti dei suoi negozi un bonus di 1.000 dollari.

Apple ricompenserà i dipendenti degli Apple Store con un bonus di 1.000 dollari. Il benefit verrà garantito a tutti i dipendenti assunti prima del 31 marzo, quelli assunti dopo questa data riceveranno 500 dollari. Apple premierà con un extra anche tutto il personale assunto in occasione delle festività natalizia: riceveranno 200 dollari.

I bonus verranno consegnati direttamente in busta paga. L’intero settore retail è in grave difficoltà, complice un turnover senza precedenti dei dipendenti. L’ultimo bonus di questo tipo risale al 2018, ma all’epoca Apple diede ai suoi dipendenti non dei contanti, ma 2.500 in azioni vincolate e non cedibili se non dopo diversi anni.

Il fatto che il bonus sia destinato ai dipendenti dei negozi e non ad altre figure più qualificate non deve dunque stupire. Le aziende sono estremamente motivate a trattenere la forza lavoro già assunta e ad attrarre nuovi lavoratori.

Si stima che ad agosto quasi 1 milione di dipendenti americani abbia scelto di licenziarsi per cambiare carriera o dedicarsi allo studio e all’acquisizione di nuove competenze. Negli ultimi mesi negli Stati Uniti non era raro imbattersi in ristoranti e fast food completamente chiusi esclusivamente perché tutti i dipendenti hanno deciso di rassegnare le dimissioni in blocco, cogliendo i loro datori di lavoro alla sprovvista.