AMD RX 6600 uscirà a ottobre, secondo un report

Non è passato molto da quando AMD ha svelato al mondo le sue schede video RX 6600 XT, le quali erano leakate insieme alle RX 6600, di cui si è persa ogni traccia ufficiale nel corso degli ultimi mesi. La compagnia sembra tuttavia tornata ad approfondire proprio questo modello, e stando a delle informazioni per il momento ancora non pubbliche, l’uscita dei nuovi dispositivi sarebbe particolarmente vicina, visto che si parla di meno di un mese da ora.

Parliamo di un report arrivato sulle pagine di Videocardz, e riportato da PCGamesN, il quale sembra però ancora sotto embargo, e svelerebbe il fatto che le nuove RX 6600 verranno rilasciate nel corso del mese di ottobre, in una data specifica non ancora precisata. Purtroppo, non ci sono stati forniti ulteriori dettagli ufficiali in merito alla questione, e i fan saranno sicuramente molto ansiosi di scoprire quale sarà il prezzo del potenziale prossimo gioiellino targato AMD.

Stando ai report, la RX 6600 dovrebbe avere 1.792 stream processor e 28 unità computazionali, solamente poco meno della RX 6600 XT, che invece rilancia con 2.048 nel primo caso e 32 nel secondo. Non è chiaro se AMD questa volta produrrà dei modelli di riferimento, e staremo a vedere in seguito al possibile annuncio quali saranno le potenzialità della GPU in questione.

Per fortuna, nonostante la carenza di scorte che continua ad affliggere gli acquisti dei consumatori, con aumenti di prezzo talvolta spropositati, pare che il mercato si stia riprendendo, almeno per quel che concerne le novità. Da pochissimo infatti, dei leak hanno parlato anche del possibile futuro di NVIDIA, la quale sembra pronta ad arricchire la lineup delle sue schede video RTX 3000 con un totale di 4 versioni Super. Vi abbiamo parlato della questione nell’articolo a cui potete accedere attraverso questo link.