TikTok: bambini e adolescenti bombardati dalla propaganda NoVax, l’allerta di NewsGuard

TikTok ha un serissimo problema con la disinformazione sul Covid-19 e pagarne il prezzo sono i bambini e gli adolescenti, lo rivela un’indagine di NewsGuard. La non-profit, che si occupa proprio di monitorare i social media, ha condotto un esperimento con nove minorenni con un’età compresa trai 9 e 17 anni.

A ciascuno di loro, riporta Protocol, è stato chiesto di creare un nuovo account sul social di ByteDance e di usare l’app come farebbero normalmente. NewsGuard ha registrato la loro sessione su TikTok per circa 45 minuti. In questo brevissimo lasso di tempo, otto ragazzi su nove hanno visto almeno un video complottista sul Covid-19 o sui vaccini. A quattro dei bambini minori che hanno partecipato all’esperimento NewsGuard aveva chiesto di usare il social in modo completamente passivo, ossia senza seguire nessun account e senza interagire con i video: dovevano limitarsi a guardare i contenuti proposti a loro dagli algoritmi di TikTok.

Durante l’esperimento i minori – che hanno usato il social sotto la supervisione dei loro genitori – hanno visto un totale di 32 video di disinformazione sul Covid-19, e questo in appena 45 minuti.

Non ci ha stupito la presenza di video complottisti, ci ha stupito, moltissimo, che i contenuti di questo tipo siano apparsi sui loro feed così rapidamente. Senza engagement, ad appena otto minuti dall’iscrizione all’app vieni già bombardato da teorie della cospirazione sul Covid-19

ha spiegato Alex Cadier, managing director di NewsGuard.

A luglio il Presidente degli USA aveva accusato la disinformazione sul Covid-19 diffusa sui social di essere responsabile della morte di migliaia di persone. “Stanno uccidendo delle persone“, aveva detto. Biden all’epoca si riferiva specificatamente a Facebook, anche se poi ha in parte ritrattato le sue dichiarazioni. A quanto pare il problema è molto più serio e bisognerebbe spostare l’attenzione su un numero più vasto di piattaforme social, incluse quelle usate dalle persone più giovani e vulnerabili. Una recente indagine di Technology Review ha rivelato come la Gen Z, la generazione dei giovanissimi trai 9 e 24 anni, è tutto fuorché immune dalla disinformazione e, al contrario, tende a credere un po’ troppo a quello che vede online, senza grosso spirito critico.

