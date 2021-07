Joe Biden: “Facebook sta uccidendo le persone, basta disinformazione sui vaccini”

Il Presidente Joe Biden, ha attaccato con estrema violenza Facebook reo di 'uccidere persone' non facendo abbastanza per contrastare i NoVax. Ma il social risponde.

Il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si è lanciato in un attacco di rara violenza contro Facebook e i social network che, non facendo abbastanza per contrastare la propaganda dei NoVax, avrebbero le mani sporche di sangue. “Stanno ammazzando persone“, ha detto Biden.

Le esternazioni del presidente arrivano in risposta alla domanda di un cronista, che gli aveva chiesto se avesse un messaggio per Facebook e per le altre piattaforme tech. “Stanno ammazzando le persone. Sono serio, lo stanno facendo davvero. Capiamoci: la pandemia si sta diffondendo unicamente attraverso i non vaccinati. Stanno uccidendo delle persone“.

Biden contesterebbe a Facebook un atteggiamento di lassismo nei confronti della disinformazione sui vaccini. In realtà, come abbiamo visto negli scorsi mesi, il social network ha preso diversi provvedimenti per contrastare la propaganda NoVax, ad esempio sospendendo in via straordinaria tutte le inserzioni pubblicitarie contro i vaccini sul Covid-19. Facebook ha anche creato un hub progettato per reindirizzare gli utenti verso il materiale informativo delle istituzioni, come l’OMS.

È vero, ad ogni modo, che nonostante i provvedimenti presi esista ancora un problema di disinformazione. Lo aveva rivelato uno studio di Markup Citizen Browser, a prova di come – nonostante le risorse dispiegate – Facebook stia ancora facendo fatica a garantire una pulizia completa. Obiettivo che, vista la mole di utenti attivi e contenuti postati ogni giorno, potrebbe semplicemente essere impossibile da raggiungere.

Non ci faremo distrarre da accuse che non sono supportate dai fatti. Il dato è questo: oltre 2 miliardi di persone hanno consultato le informazioni autorevoli sul Covid-19 e i vaccini messe a disposizione da Facebook. Più di qualsiasi altra parte del web. Oltre 3,3 milioni di americani hanno usato le nostre risorse per trovare il centro di vaccinazione più vicino. I fatti provano che Facebook sta salvando vite. Punto

si legge in un comunicato di risposta dell’azienda.