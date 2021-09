Spider-Man: No Way Home – Topher Grace “rivela” tutta la trama su Reddit

Topher Grace, interprete di Venom in Spider-Man 3, ha "rivelato" su Reddit la trama di Spider-Man: No Way Home, giocando con un utente.

Topher Grace è stato l’interprete di Eddie Brock aka Venom in Spider-Man 3, e incalzato da un utente su Reddit che lo ha interpellato su una sua possibile presenza in Spider-Man: No Way Home, ha “rivelato” tutta la trama del cinecomics.

Sicuramente Topher Grace si è esposto in maniera scherzosa (ed alcune frasi lo fanno intendere chiaramente), però la descrizione della trama di Spider-Man: No Way Home potrebbe azzeccarci abbastanza con il film in alcuni passaggi. Qui di seguito riportiamo le parole dell’attore:

Tieni questa cosa tra di noi, però sì, posso dire che ci sono. La storia inizia con Peter Parker che viene a scoprire che tutti conosco la sua identità, e succedono delle cose con Doctor Strange e Octopus, che entra nella sua dimensione. E poi ci saranno Electro e Green Goblin che salteranno fuori dai cerchi di energia dicendo “è l’ora della disinfestazione dei ragni”. Poi arriviamo io e Tom Hardy, iniziamo a combattere ed io vinco. Non può neanche considerarsi una battaglia, semplicemente lo prendo a calci nel sedere nell’immediato. E ci sono poi diversi interpreti dello show di Spider-Man degli anni Settanta, e poi ancora Aquaman e Batman (quello di Affleck, non Keaton), e compariranno anche il fantasma di Han Solo ed il robot Eve da Wall-E.

Per conoscere la vera storia di Spider-Man: No Way Home bisognerà attendere il 17 dicembre.