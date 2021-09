Nokia G50 è ufficiale, svelate tutte le caratteristiche

HMD Global ha svelato in anticipo il suo nuovo smartphone Nokia G50, il quale si presenta con uno Snapdragon 480 al fine di portare con sé la connettività 5G, seppur non offrendo un prezzo eccessivamente alto. Finalmente, grazie al produttore abbiamo scoperto tutti i dettagli in merito al device in questione, che come riportano le pagine di GSMArena dovrebbe offrire 2 anni di update del sistema operativo e 3 di patch legate alla sicurezza; questo partirà utilizzando Android 11.

Troviamo uno schermo LCD da 6,82 pollici con risoluzione 720p e luminosità di 450 nits. Per quel che concerne le camere troviamo una principale da 48 MP, una 5 MP ultra grandangolare e una 2 MP per la profondità. Come spiegato la batteria dovrebbe durare un totale di 2 giorni prima di necessitare una ricarica, che grazie al supporto ai 18 W dovrebbe avvenire in decisamente meno tempo rispetto al precedente modello, in ogni caso questa è da 5.000mAh.

Per quel che concerne i collegamenti, non manca il ricevitore radio, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6 e l’NFC, con una porta USB di tipo C a completare il tutto. Troviamo anche un sensore per le impronte digitali situato sul bottone di accensione, assieme a un ulteriore specifico dedicato a Google Assistant, il quale potrà risultare particolarmente comodo per alcuni utenti.

Attualmente, siamo abbastanza sicuri del fatto che il nuovo Nokia G50 arriverà anche in Italia, tuttavia non abbiamo a che fare per il momento con informazioni piuttosto precise sotto questo fronte, che arriveranno sicuramente nel corso delle prossime settimane. Nonostante non sia chiara la data d’uscita, come anche il prezzo, possiamo già confermare che in Spagna lo smartphone costerà 259€ per la versione da 64 GB di archiviazione e 4GB di RAM e 279€ per la migliore, da 128 GB per l’archiviazione e 6 GB di RAM.