Knights of the Zodiac: il cast del live action americano de I Cavalieri dello Zodiaco

Mackenyu, Madison Iseman, Sean Bean e Famke Janssen sono solo alcuni degli interpreti di Knights of the Zodiac, live action de I Cavalieri dello Zodiaco.

Tra i vari adattamenti in live action di matrice occidentale e tratti da manga o anime ce n’è uno di cui si erano apparentemente perse le tracce, ma scopriamo oggi di essere invece ormai ben instradato: parliamo di Knights of the Zodiac, ovvero i mitici Cavalieri dello Zodiaco, popolarissimi nel nostro paese da ormai più di trent’anni.

Secondo l’esclusiva di The Hollywood Reporter, sarà il regista polacco Tomasz Baginski a dirigere il film, co-produzione di Sony Pictures Worldwide Acquisitions e Toei Animation.

Protagonisti della pellicola saranno l’attore nippo-statunitense (figlio del grande Sonny Chiba) Mackenyu nel ruolo di Seiya (da noi meglio conosciuto come Pegasus) e Madison Iseman in quelli di Sienna (ovvero Saori, nella versione originale, ed Isabel in quella italiana).

La storyline, a sommi capi, ripercorrerebbe quella originale, con Seiya che scopre dentro di sé un potere cosmico che userà per proteggere la reincarnazione divina che alberga nel corpo di Sienna. Affrontando dure prove in Grecia, Seiya diventerà un Cavaliere dello Zodiaco, ordine di guerrieri volto alla giustizia.

Il cast sarà piuttosto ricco di nomi noti: Sean Bean sarà Alman Kiddo e più avremo (in ruoli non ancora ben definiti) anche Famke Janssen, Nick Stahl, Diego Tinoco e Mark Dacascos.

Nulla si sa degli altri quattro Cavalieri di Bronzo protagonisti della serie originale: staremo a vedere le prossime notizie in merito. Non abbiamo date effettive a cui aggrapparci.

Josh Campbell e Matt Stuecken (10 Cloverfield Lane) hanno curato la sceneggiatura, mentre le coreografie saranno a cura di Andy Cheng, recentemente autore di quelle di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli.

I Cavalieri dello Zodiaco, nati nei fumetti di Masami Kurumada e successivamente trasposti con successo in animazione, hanno visto diverse incarnazioni e remake negli anni, ma è la prima volta di un film in live-action.

