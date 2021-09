I nuovi Portal Go e Portal+: gli schermi multimediali di Facebook con Alexa

Come anticipato da Mark Zuckerberg, nella giornata di ieri Facebook ha presentato due nuovi prodotti: sono i nuovi smart screen Portal Go e Portal+, due schermi multimediali con un focus sulle videochiamate. Sono entrambi disponibili per l’acquisto anche in Italia.

Entrambi i device vanno a potenziare l’attuale offerta di Facebook Portal. Da una parte troviamo il Portal Go, con dimensioni compatte ed una forte portabilità, dall’altra il Portal+, che è lo smart screen più grande mai presentato da Facebook. Lo schermo ha una diagonale da ben 14 pollici.

Portal Go

Portal Go ha uno schermo di 10 pollici, ma il suo punto di forza è la batteria ricaricabile usando la sua base. Facebook spiega che è possibile spostarlo facilmente da una stanza all’altra della casa, o addirittura si può portare in giro. Come tutti i device della linea Portal è perfettamente compatibile con tutti i servizi di videochiamata di Facebook, incluso WhatsApp, ed è anche possibile utilizzarlo per le chiamate Zoom. Supporta l’audio Hi-Fi e si gestisce usando Alexa, l’assistente vocale di Amazon. In Italia viene venduto a partire da 229 euro e lo potete acquistare qui.

Portal+

Il Portal+ ha uno schermo HD inclinabile da ben 14 pollici. Presenta le principali feature caratteristiche della linea Portal – chiamate in alta definizione, Alexa, Audio Hi-Fi e molto altro – e in Italia viene venduto a 369 euro, si può acquistare qui. Troviamo anche Smart Camera, la webcam intelligente da 12MP di Facebook in grado di adattare il campo e la profondità automaticamente, oltre che la tecnologia Smart Sound, che cancella o riduce automaticamente il rumore di sottofondo in modo da garantire la massima resa durante le chiamate.