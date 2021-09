Google festeggerà il suo compleanno con misteriose offerte

Come emerso grazie al sito ufficiale del colosso, nella giornata del 27 settembre avverranno dei misteriosi festeggiamenti con offerte di cui non sappiamo molto.

Recentemente, lo store di Google in tutto il mondo ha iniziato a fornire dei messaggi piuttosto interessanti, nei quali si parla del compleanno della compagnia, che verrà festeggiato stando a quanto detto con offerte speciali esclusive. Non abbiamo alcun dettaglio relativamente a quello che ciò dovrebbe significare, e mentre in rete si inizia a parlare di prezzi da urlo per i presunti Pixel Stand, il colosso non ha ancora fornito alcuna novità, che probabilmente avremo modo di vedere proprio lunedì 27 settembre stesso.

C’è inoltre da specificare, come riportato dalle pagine del noto portale 9to5Google, che l’evento potrebbe risultare più importante in alcuni paesi. Mentre non è ancora certo se avremo modo di mettere mano – almeno al day one – sui nuovi Pixel 6, si parla già di un’offerta che riguarda il territorio australiano. Come spiegato dal portale, sembra che gli utenti che effettueranno un acquisto nel corso della prossima settimana in Australia avranno modo di ottenere un misterioso codice, il quale dovrebbe essere risultare utilizzabile fino al 31 dicembre 2021.

È facile ipotizzare si parli di un coupon atto a rendere più conveniente l’acquisto di uno dei nuovi Pixel 6 e Pixel 6 Pro (vi abbiamo recentemente parlato in questo articolo della presunta data d’uscita dei device), ma anche in a caso non abbiamo ulteriori dettagli, e non sappiamo di conseguenza se Google deciderà di fornire occasioni simili anche nel resto del mondo, e nello specifico in Italia.

In ogni caso, il compleanno del colosso che avverrà nella giornata del 27 settembre potrebbe comunque celare delle importanti sorprese relative anche al nostro territorio, e restiamo di conseguenza in attesa di scoprire cosa la compagnia deciderà di fare durante questa speciale giornata per rendere contenta l’utenza con qualche sorpresa inaspettata, almeno per quel che concerne i chiacchierati sconti.