Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro: trapelata la data d’uscita?

Anche se i telefoni sono ormai stato annunciato da parte di Google da diverso tempo, non abbiamo ancora purtroppo una data d’uscita precisa per quel che concerne il Pixel 6, come anche la sua versione migliorata Pixel 6 Pro. Mancano ancora diversi dettagli da conoscere in merito alle potenzialità dei due telefoni realizzati da Google, ma stando a un recente leak sembra che questi potrebbero arrivare sugli scaffali molto prima di quanto immaginiamo, e di conseguenza ulteriori informazioni potrebbero essere comunicate davvero presto.

Come ripreso da Android Authority, e riportato da Droid-Life, i telefoni dovrebbero debuttare esattamente nella giornata del 19 ottobre 2021, come era anche precedentemente emerso grazie a FrontPageTech. Questa volta, a fornirci l’informazione è stato un post di Google su Instagram, come anche un contenuto condiviso su Reddit e Facebook che parla della suddetta data. Questo chiede di registrarsi al fine di scoprire di più, con periodo massimo del 19 ottobre per l’iniziativa.

C’è da dire che all’effettivo potrebbe trattarsi di una coincidenza, visto che ancora non abbiamo informazioni ufficiali sulla questione da parte di Google. Tuttavia, tutti i rumor arrivati nel corso delle scorse settimane puntano verso la direzione del 19 ottobre, e possiamo quindi restare abbastanza sicuri del fatto che il giorno possa essere di conseguenza corretto.

Ovviamente, staremo a vedere se il tutto risulterà vero e preciso solamente nel momento in cui Google ci fornirà finalmente una data più precisa di lancio, o magari avrà modo di svelare una conferenza dedicata in cui farà ciò, svelando però ulteriori dettagli in merito ai due apparecchi. Per tutte le informazioni sui nuovi Pixel 6 e Pixel 6 Pro ne approfittiamo per rimandarvi al nostro articolo dedicato, in cui abbiamo parlato in maniera approfondita dei dispositivi, lo trovate a questo link.