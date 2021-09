47 Metri: Great White, trailer, poster e foto dallo shark movie in arrivo il 30 settembre

Un nuovo capitolo della saga 47 Metri sta per arrivare nei cinema: il 30 settembre difatti arriva 47 Metri: Great White, shark movie ricco di tensione.

Adler Entertainment distribuirà, a partire dal 30 settembre, un nuovo capitolo della fortunata serie di thriller “acquatici” 47 Metri, iniziata nel 2017. Di 47 Metri: Great White vi mostriamo il trailer, la locandina ufficiale e una vasta fotogallery.

Nel nuovo shark-movie intitolato 47 Metri: Great White, che segna il debutto alla regia di Martin Wilson su sceneggiatura di Michael Boughen, una spensierata vacanza si trasforma in incubo quando cinque passeggeri di un idrovolante rimangono arenati a chilometri di distanza dalla costa. Dovranno vedersela con le scorte di cibo che stanno finendo e con i terribili squali che li aspettano sotto la superficie dell’acqua.

Nel cast troviamo Katrina Bowden (Piranha 3DD, 30 Rock), Aaron Jakubenko (Tidelands), Kimie Tsukakoshi (Riptide); Tim Kano (Neighbours) e Tekohe Tuhaka (Love and Monsters, The Dead Lands), mentre Neal Kingston (Nerve), Michael Robertson (The Reef) e Pam Collis (Black Water: Abyss) hanno prodotto il film.

