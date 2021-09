WhatsApp permetterà di segnalare singoli messaggi

Come confermato da parte di WABetaInfo, per gli utenti che usano WhatsApp risulterà possibile segnalare i singoli messaggi al supporto con la nuova opzione.

WhatsApp si è aggiornato con un nuovissimo update in beta, il quale è arrivato prima su iOS, per poi giungere anche su Android nel giro di pochissimo tempo, come riportano le pagine di WABetaInfo. Parliamo di una novità non particolarmente essenziale, che tra le altre cose alcuni utenti potrebbero addirittura non notare, visto che si tratta di un cambiamento per quel che concerne la segnalazione delle chat.

Anche se questo fenomeno non avviene così di frequente per la maggior parte degli utenti, c’è da dire che è bene che Facebook faccia attenzione a curarne i dettagli con particolare cura, visto che la feature dedicata permette di segnalare le chat e inviarle al supporto per eventuali valutazioni, che possono portare allo stop di alcuni utenti nel caso in cui ci siano abusi. Attualmente, è possibile recarsi nelle singole chat e premere sul bottone dedicato al fine di far partire la segnalazione con successo.

Tuttavia, grazie al nuovo update, che nel giro di poco tempo dovrebbe essere aggiunto anche per tutti i sistemi, sarà possibile effettuare azioni più mirate. Quando si procede alla segnalazione di una chat infatti, in maniera automatica solamente gli ultimi 5 messaggi vengono inviati al supporto, che si occupa di valutare caso per caso eventuali abusi. Con il nuovo update, risulterà possibile inoltrare solamente alcuni messaggi, al fine ad esempio di rendere la situazione più chiara, o magari fornire una panoramica più completa della conversazione andando oltre i 5 singoli scambi di testo.

Una volta che il tutto sarà stato abilitato, sperando che non ci voglia molto – anche se non abbiamo ancora alcun tipo di data precisa – sarà possibile selezionare un qualunque messaggio e con facilità scegliere di segnalarlo, in maniera simile a come avviene per i classici inoltri, che però in questo caso vengono ricevuti da parte dello staff di supporto.