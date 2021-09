Venom: La Furia di Carnage, il campione NFL George Kittle nel nuovo spot

Dura la vita, quando hai un coinquilino: soprattutto se dividi l’appartamento con un simbionte, per sua natura alquanto invadente! Inserendo il campione NFL in forze ai San Francisco 49ers George Kittle all’interno di alcune scene del primo Venom il risultato è sicuramente spassoso, anche per chi non è un fan del noto sportivo. Uno spot originale per Venom: La Furia di Carnage, anche se non utilizza footage dal nuovo film ma da quello precedente.

Venom – La furia di Carnage è il sequel del film del 2018 con protagonista Tom Hardy nel ruolo dell’antieroe Eddie Brock, che entra in simbiosi con l’entità conosciuta nei fumetti Marvel come Venom.

Nel cast della pellicola diretta da Andy Serkis e in arrivo nel nostro paese il 14 ottobre anche Michelle Williams, Naomie Harris e Woody Harrelson.

Questa la sinossi ufficiale italiana:

Tom Hardy ritorna sul grande schermo nel ruolo del ‘protettore letale’ Venom, uno dei personaggi Marvel più enigmatici e complessi.

Leggi anche: