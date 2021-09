Space Jam: New Legends – Lebron James ringrazia Fedez per il doppiaggio nel film

Lebron James ha salutato e ringraziato Fedez per aver partecipato al doppiaggio di Space Jam: New Legends, film in uscita il 23 settembre.

Fedez è un grande appassionato di Basket, e perciò sarà entrato con piacere a far parte del cast vocale di Space Jam: New Legends, anche se pare abbia chiesto in compenso alla Warner Bros. un saluto speciale da parte di Lebron James, e quel saluto alla fine è arrivato.

Qui sotto trovate il video con Fedez che condivide il saluto di Lebron James direttamente dalla produzione di Space Jam: New Legends.

Ricordiamo che Fedez nel film doppierà Wet-Fire, un membro della Goon Squad che nella versione originale di Space Jam 2 è stato doppiato da Klay Thompson.

Nel film evento di animazione/live-action Space Jam: New Legends, diretto da Malcolm D. Lee, con un team di filmakers innovativi come Ryan Coogler e Maverick Carter, il campione NBA e icona globale LeBron James vive un’epica avventura a fianco dell’intramontabile Bugs Bunny.

