Samsung potrebbe produrre presto vaccini Pfizer

Nel corso delle scorse ore è emerso un caso piuttosto bizzarro a sentirsi, anche se alquanto importante. Si parla infatti dei vaccini, e nello specifico della produzione di questi in America, per via di un incontro fra il presidente della Corea del Sud Moon Jae-in e il CEO di Pfizer, Albert Bourlar. Stando a quanto riporta Wccftech, il tutto dovrebbe essere avvenuto negli stati uniti, e si tratterebbe di trattative per il rafforzamento nella produzione dei vaccini grazie a una determinata collaborazione.

Secondo quel che sappiamo, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e Moon Jae-in potrebbero aver siglato un accorto atto a portare i due paesi a collaborare per migliorare la situazione mondiale nel campo dei vaccini. I dettagli del tutto dovrebbero essere confermati già nel corso di questa settimana, e si parlerebbe di 2 miliardi di dollari forniti alla Corea del Sud per permetterle di diventare la hub di produzione dei vaccini più grande dell’Asia.

Tuttavia, c’è un altro dettaglio particolarmente importante da considerare, visto che nel tutto dovrebbe immischiata anche Samsung, o almeno la divisione Samsung Biologics della compagnia sudcoreana. Di conseguenza, pare che la società avrà modo di collaborare per rendere questo accordo quanto più efficace possibile, finendo per produrre vaccini o aiutare nella ricerca, con l’ovvio obiettivo di combattere al meglio la pandemia mondiale nel possibile.

Per il momento la novità dev’essere ancora confermata, e nel caso in cui ciò si trasformi ufficialmente in realtà riceveremo sicuramente ulteriori dettagli in merito alla questione già nel corso dei prossimi mesi. Staremo a vedere quindi quale potrebbe all’effettivo essere il ruolo di Samsung in questa storia, visto che la potenza di produzione della compagnia potrebbe rivelarsi davvero fondamentale per la riuscita del nuovo progetto che mette in collaborazione gli Stati Uniti e la Corea del Sud.