Google spenderà 2,1 miliardi per acquistare un enorme ufficio a New York

Google non bada a spese. Il colosso si prepara a spendere 2,1 miliardi di dollari per acquistare un prestigioso immobile di New York. L’azienda è interessata a chiudere l’operazione nonostante l’attuale incertezza creata dal Covid-19 e la variante Delta. Google, come molte altre aziende americane, ha rimandato al 2022 la riapertura dei suoi uffici, oggi la maggior parte dei dipendenti lavora da remoto.

Google intende acquistare il complesso edilizio di St. John’s Terminal, nel quartiere Hudson Square di Manhattan. Attualmente l’azienda ha già un accordo do utilizzo in leasing per l’imponente complesso edilizio. Un’opzione del contratto di leasing consente all’azienda di subentrare nella proprietà esercitando un diritto di prelazione sugli altri acquirenti interessati.

L’acquisto, sottolinea CNBC, è da record. Si parla di una delle cifre più alte mai spese da una compagnia per acquistare un ufficio negli Stati Uniti d’America. Google solamente a New York dà già lavoro a 12.000 persone, il piano è di arrivare a 14.000 entro la fine del 2022. L’edificio si estende per 12 piani e misura

Estendendo la sua presenza nel St. John’s Terminal, il nuovo campus diventerebbe il più grande quartier generale di Google fuori dalla California. Google dovrebbe chiudere l’operazione d’acquisto dell’immobile entro il primo trimestre del 2022.