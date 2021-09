Gmail: aggiunti i filtri per la ricerca su mobile

Gmail ha ufficialmente ricevuto un aggiornamento che implementa i filtri per le ricerche su mobile, i quali possono risultare particolarmente comodi per gli utenti.

Nonostante attualmente le potenzialità di Gmail siano sfruttabili al meglio per coloro che utilizzano giornalmente la versione web, c’è da dire che il colosso non manca anche nell’aggiornare la sua applicazione, comunque necessaria e sempre presente nella vita di moltissimi utenti che preferiscono utilizzare il servizio su mobile, o non si privano di entrambe le possibilità. Questa volta, parliamo di una novità aggiunta proprio all’infuori della versione web, visto che questa era già presente ormai da tempo.

Nello specifico, si parla della ricerca migliorata, la quale risulta possibile grazie a una serie di filtri che Google mette a disposizione di tutti gli utenti che posseggono una mail del suo servizio. Questi sono visualizzabili prima di inserire la query da cercare fra le proprie mail, e grazie alla novità è possibile scegliere ad esempio email arrivate solamente da parte di un contatto, o ordinarle in base alla data. Il tutto può risultare particolarmente comodo specialmente nel caso in cui non si abbia un esatto termine a cui affidarsi per la fase di ricerca.

Ovviamente, la nuova funzionalità, proprio come avviene per la versione web, non implica il fatto che non sia possibile cercare comunque determinate parole fra le proprie mail, visto che le due possibilità si possono tranquillamente utilizzare insieme al fine di ottenere risultati ancora più specifici. Come riportato sulle pagine di 9to5Google, il tutto è già arrivato su Gmail per Android, ed è quindi bene aggiornare la propria app al fine di poterla utilizzare.

C’è da considerare che aggiornamenti come questo possono richiedere del tempo prima di arrivare sugli smartphone di tutti gli utenti, e di conseguenza chi non ha per il momento modo di sfruttare la novità potrebbe avere la necessità di aspettare ancora qualche ulteriore giorno, controllando magari di frequente il debutto della novità sul proprio device.