Disney+, il 12 novembre sarà il Disney+ Day: ecco tutte le iniziative

Il CEO Bob Chapek ha dichiarato che il 12 novembre verrà celebrato il Disney+ Day, e per questo ha annunciato le varie iniziative ed i contenuti che verranno lanciati sulla piattaforma streaming durante quella giornata.

Ecco le iniziative elencate per il Disney+ Day: arriverà sulla piattaforma streaming Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, e sarà disponibile anche Jungle Cruise; e poi sarà distribuito Home Sweet Home Alone (nuovo capitolo della saga di Mamma, ho perso l’aereo), saranno disponibili anche diversi corti dei Disney Animation Studios come Olaf Presents, Frozen Fever, Feast, Paperman, e Get A Horse! E poi ci sarà anche un corto intitolato Ciao Alberto, che avrà come protagonisti i personaggi di Luca.

Ci sarà anche un nuovo cortometraggio de I Simpson, i primi cinque episodi della seconda stagione de Il Mondo secondo Jeff Goldblum, uno speciale di Star Wars su Boba Fett, uno speciale dedicato al Marvel Cinematic Universe, e poi verrà lanciato Dopesick, una serie con al centro Michael Keaton.

Lo stesso Chapek ha dichiarato: