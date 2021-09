WhatsApp rimuoverà la scorciatoia per le Rooms di Messenger

Come riportano le pagine di WABetaInfo, WhatsApp rimuoverà presto una feature dal proprio palinsesto, ovvero la scorciatoia per le Rooms di Messenger.

WhatsApp ha rilasciato oltre un anno fa un aggiornamento particolarmente (poco) utile, il quale permetteva di utilizzare una semplice scorciatoia che portava alla creazione delle Rooms di Messenger. Parliamo di una funzionalità che più o meno ogni utente può aver notato, e che è ancora attivabile recandosi nel menù degli allegati, ma che in realtà non è stata molto utilizzata in questi mesi. Nonostante questa permettesse di invitare fino a 50 partecipanti in una chiamata di gruppo su Facebook, il tutto è stato poco apprezzato, ed è per questo che pare verrà rimosso da WhatsApp.

Stando a quanto svelato dalla beta, e riportato come di consueto con tempistiche particolarmente ristrette sulle pagine di WABetaInfo, Facebook ha deciso di far fuori la novità, rimuovendola dai telefoni. Attualmente, il tutto è già attivo per coloro che testano le funzioni in beta, sia su Android su iOS. In realtà, è ancora possibile che in seguito a delle variazioni dei propri dati Facebook decida di fare dietrofront e non togliere il tutto dal proprio palinsesto, ma c’è da dire che ciò è alquanto difficile.

Siamo abituati a quando WhatsApp si aggiorna con moltissime novità diverse, ed è per questo che risulta un po’ ambiguo vedere delle funzionalità scomparire dall’applicazione. Tuttavia, considerando che la feature non ha avuto successo, probabilmente Facebook potrà pensare di revisionarla e aggiungerla nuovamente, visto che si è trattata comunque di una potenziale buona idea, che magari sotto una nuova veste avrà modo di essere sfruttata dai membri della community.

Staremo a vedere quando all’effettivo il cambiamento avrà luogo per tutti gli utenti che utilizzano le normali versioni di WhatsApp, sperando di scoprire presto grazie al lavoro del colosso quali saranno le prossime novità e in che modo l’icona che sparirà potrà essere reinserita sotto una nuova luce per possibili utilizzi più incisivi.