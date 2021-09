The Ferragnez, Prime Video annuncia una serie su Chiara Ferragni e Fedez

Prime Video annuncia 'The Ferragnez - la serie", docu-reality con protagonisti Chiara Ferragni e Fedez. Avrà 8 episodi e sarà distribuito in tutto il mondo.

Prime Video annuncia ufficialmente ‘The Ferragnez‘, una serie originale dedicata alla coppia da record e che vedrà per protagonisti Chiara Ferragni e Fedez. La prima stagione avrà 8 episodi, ma a stupire è che avrà una release internazionale, venendo distribuita in pressoché ogni mercato dove è disponibile Prime Video. Italia inclusa, ovviamente.

Fedez ormai è uno dei più importanti protagonisti dell’offerta di contenuti originali prodotti in Italia da Prime Video. Il suo esordio durante la prima stagione di Celebrity Hunted, in compagnia dell’amico e collega Luis Sal. Poi LOL – Chi ride e fuori, in qualità di giudice dell’insolito show dedicato alla comicità. Fedez è anche uno degli ambasciatori italiani di Amazon Prime. Anche Chiara Ferragni non è completamente a digiuno di esperienze televisive, a lei era stato dedicato il documentario ‘Chiara Ferragni – Unposted‘, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2019 e oggi disponibile sempre nel catalogo di Prime Video.

The Ferragnez viene descritto da Prime Video come un docu-reality che consentirà ai fan della coppia di avere un “accesso esclusivo al dietro le quinte della loro quotidianità, scoprendo la loro famiglia come non l’hanno mai vista prima”.

Grazie a uno sguardo inedito e intimo, la serie racconterà con delicatezza e ironia passioni, gioie, lacrime e ambizioni di una giovane coppia normale e straordinaria che si aprirà per svelarsi e per scoprire aspetti intimi e mai visti prima di sé e del proprio rapporto, accettando con coraggio di mettersi a nudo, di scavare a fondo e di aprire agli spettatori le porte della loro casa. Accanto a loro, oltre al piccolo Leone, primogenito della coppia, anche i genitori di entrambi, le sorelle di Chiara, Valentina e Francesca con i loro compagni, nonna Luciana e tante altre persone vicine, per tracciare un grande ritratto di famiglia

chiosa il comunicato stampa. The Ferragnez verrà distribuito in esclusiva su Prime Video a dicembre del 2021.