Obi-Wan Kenobi: Ewan McGregor annuncia la fine delle riprese

Proprio durante la notte degli Emmy, Ewan McGregor è tornato a parlare di Obi-Wan Kenobi, la serie TV dedicata ad uno dei protagonisti di Star Wars, con lo stesso attore che ha annunciato la fine delle riprese del telefilm.

Queste sono le parole di Ewan McGregor sulla fine delle riprese di Obi-Wan Kenobi:

Abbiamo finito di girare, ed è stato davvero divertente, mi è piaciuto molto lavorare con Deborah Chow. Credo che non deluderà nessuno e che piacerà. Mi sono trovato molto bene mentre realizzavamo il telefilm, abbiamo lavorato con persone adorabili. E poi sono state implementate delle nuove tecnologie davvero forti, e posso dire che si è trattata di un’esperienza diversa rispetto a quando ho lavorato ai tre film su Star Wars.

E proprio parlando della trilogia in cui ha lavorato Ewan McGregor, c’è da dire che Hayden Christensen, che ha interpretato in quei film il personaggio di Anakin Skywalker, ritornerà per interpretare Darth Vader. E ci saranno anche Joel Edgerton e Bonnie Piesse nei panni di Owen e Beru Lars, assieme ad il resto del cast che includerà Indira Varma, Moses Ingram, Simone Kessell, Sung Kang, Kumail Nanjiani, Rupert Friend, Benny Safdie, e O’Shea Jackson Jr.