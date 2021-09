Nicolas Cage avverte: “Non andrò mai in pensione”

Nicolas Cage è stato intervistato da Entertainment Weekly per il lancio di Prisoners of the Ghostland, ed ha dichiarato che non andrà mai in pensione.

Considerando che le sue ultime produzioni sono andate in calando, alcuni appassionati potrebbero prendere in maniera non positiva le parole di Nicolas Cage, che ha assolutamente promesso che non andrà mai in pensione come attore.

Intervistato da Entertainment Weekly per il lancio del suo ultimo film, intitolato Prisoners of the Ghostland, l’interprete ha dichiarato:

Non potrò mai andare in pensione, perché il cinema per me è come un angelo custode. Mi sento bene quando lavoro, e desidero un ambiente in cui potermi esprimere per tirare fuori la mia esperienza, e fare film mi consente tutto questo. Perciò non mi ritirerò mai. A quanto siamo arrivati? 117 film? E la cosa divertente, quando le persone mi dicono che lavoro troppo rispondo che a me piace lavorare, mi fa sentire bene, e ci sono interpreti come Cagney e Bogart che hanno fatto centinaia di film. Jerry Lewis era mio amico, e quando siamo andati a cena insieme una volta mi chiese quanti film avessi fatto, ed io gli risposi 100, mentre lui ne aveva 40, e quindi si meravigliò che ne avessi fatti il doppio rispetto a lui.

Perciò Nicolas Cage non sembra proprio intenzionato ad andare in pensione. Siete contenti di pensarlo ancora in attività per lungo tempo?