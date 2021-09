Mozilla Firefox testa Bing come motore di ricerca predefinito

Come riportato da BleepingComputer, sono attualmente in corso dei test per Mozilla Firefox che vedono Bing funzionare come motore di ricerca predefinito.

Un recente report ha fatto emergere degli importanti test che attualmente stanno venendo condotti per Mozilla Firefox. Nello specifico, parliamo della prova per il browser di utilizzare come motore di ricerca Microsoft Bing, il quale di conseguenza potrebbe diventare nel tempo il predefinito per la piattaforma. Attualmente Google viene usato come motore di ricerca predefinito anche per Firefox, mentre Bing è ovviamente sfruttato da Microsoft Edge, trattandosi di due marchi del colosso di Redmond, ma la situazione potrebbe cambiare in favore proprio di quest’ultimo.

Attualmente, riporta BleepingComputer, Mozilla è “costretto” utilizzare Google per via di una cospicua somma che la compagnia versa ogni anno al fine di assicurare l’esclusiva di Google come motore di ricerca predefinito, parliamo di cifre che vanno dai 400 ai 500 milioni di dollari. Il tutto dovrebbe però durare fino al 2023, e non sappiamo se in seguito Mozilla deciderà di rifiutare l’accordo, o magari aumentare la somma richiesta, valutando la possibilità di sfruttare invece le potenzialità della concorrenza.

Stando a quanto spiegato, a partire dal 6 settembre di quest’anno circa l’1% dei sistemi che utilizzano Firefox sfrutteranno Bing come motore di ricerca predefinito, per uno studio che avrà fine già all’inizio del 2022, probabilmente nel mese di gennaio. Al fine di capire se si fa parte di questo programma, è sufficiente cercare sulla barra degli indirizzi (ovviamente utilizzando Firefox) about:studies, il che mostrerà tutti i test a cui attualmente il proprio computer sta contribuendo.

Ovviamente, gli utenti che partecipano al programma e desiderano fermare il tutto, tornando al sistema che era in vigore anche per i propri sistemi fino all’inizio di settembre, hanno modo di farlo seguendo la solita classica procedura. Staremo a vedere se questi test si concluderanno in un nulla di fatto, o se Bing riuscirà davvero ad accaparrarsi anche questo traguardo.