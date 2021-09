Microsoft Surface 8 con 120 Hz e due Thunderbolt? I leak sembrano anticiparlo

Dei leak in merito al nuovo Microsoft Surface 8 potrebbero averci fornito i primi interessantissimi dettagli in merito al device realizzato dal colosso di Redmond.

Sembra che il nuovo evento di Microsoft in cui avremo modo di scoprire di più in merito alle novità del colosso di Redmond per i suoi Surface sia davvero pieno di contenuti. Il tutto dovrebbe essere svelato nella giornata del 22 settembre, e offrirci una panoramica particolarmente soddisfacente in merito a tutti i modelli, come non avviene da anni. Stando a quanto riportato dalle pagine di The Verge, l’utente Twitter Shadow_Leak ha però già fornito dei dettagli in merito al Surface Pro 8.

Parliamo di un dispositivo della serie di portatili 2 in 1 della compagnia americana, il quale potrebbe arrivare sul mercato pieno di potenzialità da offrire. Nello specifico, si tratta di una macchina che farebbe girare Windows 11, com’era prevedibile per i dispositivi realizzati dall’autore del sistema operativo, che girerebbe grazie ai processori Intel. Pare che avremo a che fare con uno schermo da 13 pollici con cornici sottili e un display da 120 Hz, di conseguenza super fluido.

Questo dovrebbe essere perfetto per i creativi, e come colpo di scena offrire anche delle porte Thunderbolt, permettendo l’utilizzo di periferiche esterne che trasmettono velocemente molti dati e non sono normalmente gestibili dalle classiche porte USB, come anche schede video. Pare che la generazione di Intel usata sia l’undicesima, e che inoltre risulterà possibile sostituire l’SSD aprendo il prodotto, nel caso in cui i consumatori lo desiderino per un qualunque motivo.

Come accennato, le aspettative per il nuovo evento dell’azienda di Redmond non risultano certamente poche, visto che i fan sono in attesa di scoprire quali saranno le novità per le varie serie di computer Surface. Staremo a vedere cosa verrà presentato durante la presentazione, con vari dettagli che nel corso dei prossimi giorni potrebbero essere anticipati dai classici leak che precedono questo tipo di eventi.