Google Pixel 6 e 6 Pro: i cartelloni pubblicitari evidenziano le differenze estetiche

Non è passato molto da quando abbiamo avuto modo di dare uno sguardo alla nuova campagna di Google per quanto concerne i suoi Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Il colosso è infatti pronto a lanciare i dispositivi nel mercato, e anche se non manca per fortuna ancora molto, c’è da dire che diversi dettagli sono per il momento ancora rimasti piuttosto celati, e verranno svelati solamente nel corso delle prossime settimane. Fra questi, anche se l’utenza non ne aveva idea, pare ci sia anche il design dei due smartphone, che all’apparenza è leggermente diverso quando si passa dalla versione di base alla Pro.

Il tutto è emerso, come riportano le pagine di 9to5Google, grazie a dei cartelloni pubblicitari che annunciano a gran voce le potenzialità dei due device, e che si sono fatti sfuggire un dettaglio particolarmente importante.

Troviamo infatti delle differenze sostanziali sul campo dei dettagli presenti all’esterno del prodotto, soprattutto per quanto riguarda lo schermo. La comparazione mostra come il display da 6,7 pollici del Pixel 6 Pro sia curvo agli angoli, al contrario della scelta di un pannello completamente piatto da 6,4 pollici per il Pixel 6.

C’è da dire che non parliamo di dettagli fondamentali, anche per quanto riguarda ulteriori piccolezze, come le cornici, che potete vedere nel Tweet appena qui di seguito che ha svelato al mondo la situazione.

I never thought I’d be able to walk around NYC and see my photos being put up on buildings. Again, thank you so much to @Google for allowing me to shoot your Pixel 6 campaign. This has been such a special experience and I’ll never, ever forget it. 🙏 pic.twitter.com/bc35u0ujuw — David Urbanke (@davidurbanke) September 18, 2021

Staremo a vedere se in seguito all’arrivo di ulteriori informazioni da parte di Google le differenze emerse grazie ai cartelloni pubblicitari verranno confermate, o se in realtà si tratterà di due dispositivi pressoché identici sul campo dello schermo. Per il momento, siamo ancora di scoprire ulteriori dettagli anche per la parte interna in seguito alla presentazione, approfondita all’interno di questo articolo, come ad esempio le potenzialità del SoC Tensor.