WhatsApp: la beta permette ora di creare le icone dei gruppi

Grazie alla nuova beta di WhatsApp, come riportato sulle pagine di WABetaInfo, è possibile creare in pochi passaggi le icone dei gruppi con emoji e sticker.

WhatsApp ha rilasciato una nuova versione che permette di variare con facilità le icone dei gruppi di cui si fa parte. Come riportato sulle pagine di WABetaInfo, il tutto è arrivato per gli utenti che hanno aderito al programma della beta e possono sin da subito provare la funzionalità in questione prima che questa venga rilasciata per tutti gli utenti. Anche se non è sicuro, con ottime probabilità la feature potrebbe arrivare in futuro per coloro che sfruttano ogni giorno le potenzialità dell’app di messaggistica targata Facebook.

Nello specifico, l’aggiornamento è già arrivato per coloro che fanno parte dell’iniziativa di WhatsApp su iOS, e arriverà solo in seguito in fase di test per Android. Grazie all’update, il quale aggiunge solamente una feature minore ma potenzialmente alquanto importante, è possibile accedere ai gruppi e creare direttamente dall’apposita sezione dell’icona un logo su misura. Il tutto è realizzabile grazie alla scelta di un colore di background che riempia l’immagine, collegabile a un’emoji o a uno sticker che differenzi il tutto.

Al fine di accedere alla nuova opzione, è sufficiente – almeno per il momento, considerando che questa è in beta – accedere alle info del gruppo e premere sull’icona della telecamera per cambiare l’immagine, per poi accedere all’apposita sezione in cui si parla di emoji e sticker. Come spiegato, anche chi fa parte dell’apposito programma che permette di provare le novità in anteprima potrebbe non aver ricevuto il tutto, che verrà reso disponibile per ogni utente solamente in seguito.

Anche se non si tratta di una novità rivoluzionaria, come accennato precedentemente, l’aggiornamento è sicuramente interessante e nel caso in cui arrivasse nella versione finale di WhatsApp avrebbe modo di permettere agli utenti di dar vita a icone dei gruppi carine con solamente un paio di pressioni dello schermo, seppur ottenendo un risultato riconoscibile.