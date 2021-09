The Last of Us: Neil Druckman tra i registi della serie tv, dopo aver diretto il gioco

Dal videogioco alla serie tv: a quanto pare Neil Druckman debutterà alla regia di un live action proprio con la sua creatura, The Last of Us.

The Last of Us, popolarissima serie di videogiochi per PlayStation, sta per diventare una serie tv, come ben sappiamo. Il “pericolo” di un adattamento superficiale dovrebbe essere scongiurato dalla presenza, tra gli sceneggiatori e supervisori dello show, dello stesso ideatore dell’originale, Neil Druckman, uomo di punta della software house Naughty Dog che, a quanto pare, rivestirà anche un ruolo inedito, in questo caso: quello del regista.

A rivelare questo debutto la Director’s Guild of Canada in un documento ufficiale in cui cita i cinque registi della serie: il già acclarato Carig Mazin, Jasmila Zbanic, Kantemir Balagov, Peter Hoar e… lo stesso Neil Druckman.

Cosa confermata da Gabby Llanillo, Senior QA di Naughty Dog, che ha rilanciato la notizia. Certo, dirigere una serie tv è un lavoro contiguo ma assai diverso dal dirigere un videogioco, ma l’approccio molto cinematografico alla scrittura e alle scene di Druckman potrebbero essere le chiavi di volta per il successo. Oltretutto sarà “solo” uno dei registi, non certo l’unico, ma sarà un ottimo trampolino di lancio… anche se non dubitiamo che il nostro continuerà a lavorare ancora nell’industria dei videogiochi.

La serie sarà girata in Canada e sarà ad alto budget, La serie, che vedrà protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey nei panni di Joel ed Ellie, racconta di un disperato viaggio on the road in un mondo piagato da una sorta di pandemia zombie e del rapporto padre-figlia che si viene a creare tra i due protagonisti, inizialmente estranei.

Leggi anche: