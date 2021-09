The Cuphead Show!: nuovo poster per la serie animata tratta dal popolare videogioco

Cuphead è stato un piccolo, grande fenomeno dei videogiochi, sia per la volontà di riportare in auge il genere degli shoot-em up classici che per la sua grafica ultraretrò che si rifaceva ai grandi classici dell’animazione degli esordi. Netflix ha in programma una serie animata tratta dal gioco, The Cuphead Show! che tuttavia non ha ancora una data d’uscita… ma quantomeno un nuovo poster.

A Poster for 'The Cuphead Show' has been revealed. pic.twitter.com/DMoKzSjeIa — Cartoon Crave (@thecartooncrave) September 16, 2021

Finora, difatti, abbiamo visto ben poco, al di là di una simpatica clip con protagonista l’infido King Dice. La serie non è presente nell’elenco dei titoli che presenteranno nuovi contenuti durante l’evento TUDUM del 25 settembre, e il poster stesso si limita a recitare un “coming soon” difficilmente interpretabile. Staremo a vedere.

Nel frattempo, questa è la sinossi ufficiale:

Il videogioco che ha sconvolto le scene con la sua sontuosa animazione retrò prende vita con The Cuphead Show! una commedia basata sui personaggi che segue le disavventure dell’impulsivo Cuphead e il suo cauto ma distratto fratello Mugman. Che si tratti di irascibili sirene, rane pugili o del diavolo in persona, i fratelli si cacciano spesso nei guai a casa loro, nella surreale isola di Inkwell.

Leggi anche: