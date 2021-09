Marvel Studios: il video ufficiale delle migliori scene di ballo con supereroi… e supercattivi

Quando si parla di film di supereroi le prime cose che vengono in mente sono gli effetti speciali, le scene d’azione, l’epica… eppure la storia dei comic book movies è costellata di momenti musicali di grande effetto (a cominciare dal Joker di Jack Nicholson nel Batman di Tim Burton). Ebbene, ciò vale anche nei film Marvel Studios, che in più di una occasione ci hanno regalato scene musicali d’impatto.

Disney+ oggi ce lo ricorda con un video speciale con scene tratta da Guardiani della Galassia (ovviamente!) ma anche Avengers: Endgame, Iron-Man 2, WandaVision e The Falcon And The Winter Soldier. Non sono certo le uniche scene del genere che ci vengono in mente: ricordiamo di sicuro Tony Stark che fa la sua entrata in scena sulle note degli AC/DC o i balletti propagandistici in Captain America: The First Avenger. Il trailer di Hawkeye, inoltre, ci ha dato un piccolo assaggio del musical ispirato a Steve Rogers!

