Marilyn ha gli occhi neri: trailer e poster del film con Stefano Accorsi e Miriam Leone

Lui non sa mentire, lei sa solo mentire... una coppia improbabile alle prese con un progetto impossibile: ecco Marilyn ha gli occhi neri, in sala dal 14 ottobre.

Il nuovo film di Simone Godano si intitola Marilyn ha gli occhi neri e ha come protagonisti Stefano Accorsi e Miriam Leone: del film, in uscita nelle sale il 14 ottobre, vi proponiamo l’emozionante trailer e il poster ufficiale.

Scritta da Giulia Steigerwalt, la pellicola vede nel cast anche Thomas Trabacchi, Mario Pirrello, Andrea Di Casa, Orietta Notari, Valentina Oteri, Ariella Reggio e Marco Messeri. Prima dell’uscita in sala, sarà il film di chiusura, il prossimo 2 ottobre, del Bif&st – Bari International Film Festival.

Questa la sinossi ufficiale:

Clara è talmente brava a mentire che è la prima a credere alle sue bugie. Vitale e caotica, ha qualche problema a tenere a freno le sue pulsioni. Diego è il suo esatto contrario, un uomo provato dagli eventi, con varie psicosi e continui attacchi d’ira. Si ritrovano in un Centro Diurno per il rehab di persone disturbate. La prova che li attende sembra impossibile: devono gestire un ristorante del Centro evitando qualsiasi conflitto con il resto del gruppo. Peccato che non abbiano alcun tipo di attitudine per le imprese di successo. Ma i due inizieranno presto a scoprire che l’unione può portare a risultati incredibili. E chissà, magari anche all’amore.

Leggi anche: