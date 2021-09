LG svela un gigantesco televisore da 325 pollici

Il mondo dei televisori e dei monitor è certamente in forte espansione grazie agli studi delle aziende che hanno modo di realizzare moltissimi tipi di prodotti diversi e interessanti, a volte pronti a migliorare ponendo dei nuovi standard e raggiungendo vette davvero impressionanti. LG, svelando le sue novità, ha deciso di far parte proprio di quest’ultima categoria, presentando un nuovo televisore davvero gigantesco, che come confermato da parte della compagnia misura nello specifico 325 pollici.

L’azienda ha svelato i televisori Direct View LED Extreme Home Cinema, pensati nello specifico per offrire esperienze di qualità con vari modelli, i quali variano nelle dimensioni e nei dettagli, e che vedono la versione da 325 pollici ovviamente come più grande. La serie offre possibilità già a partire dagli 81 pollici, abbiamo quindi a che fare in ogni caso con pannelli davvero grandi, anche se non in grado di occupare un intero muro come avviene per il modello più mastodontico.

Si parla di device che sfruttano le potenzialità del sistema operativo webOS, e la risoluzione va dai 2K fino agli 8K, con la miglior configurazione possibile che ha un costo di 1,7 milioni di dollari. Ovviamente, considerando la difficoltà di riuscire a creare il giusto ambiente per dispositivi dalle dimensioni quasi degli schermi dei cinema, non si tratta di device che gli utenti devono autonomamente installare, dato che nel costo è inclusa l’installazione grazie agli addetti al settore di LG. Non mancano anche 5 anni di garanzia estesa, 3 anni di TotalCare Health Check e 3 anni di sottoscrizione inclusa a ConnectedCare.

Ovviamente non parliamo di dispositivi adatti per tutti i palati, e in particolar modo per tutte le tasche, ma sicuramente il progresso che sta avvenendo in questi ambiti fa particolarmente piacere, e televisori così evoluti iniziano a essere sempre più reali e alla portata dei consumatori.